«البدري»: غير منطقى مواجهة البرازيل أو الأرجنتين

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البدرى

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أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رضائه عن أداء لاعبيه أمام ليبيريا، مشيرًا إلى أنه يقود الفراعنة بشكل تدريجى لتحقيق الأهداف حتى يستطيع الوصول إلى القمة بشكل مدروس.

قال البدرى فى تصريحاته عقب مباراة ليبيريا، إن من يطالبه بمواجهة البرازيل أو الأرجنتين حاليا لا يقدر الأمور بشكل صحيح، معلقا:" مواجهة راقصى السامبا أو التانجو حاليا أمر غير منطقى تماما .. فنحن فى مرحلة بناء منتخب وفريق جديد ونسير بخطى نحو القمة ولا يمكن أن نتهور فتأتى النتائج مخيبة للأمال".

تابع المدير الفنى أنه تعرض لإنتقادات كبيرة بعدما استدعى 32 لاعبا للمعسكر الحالى ، لكن الأيام والمواقف التى تعرض لها المنتخب فى الأيام الأخيرةأثبت صحة وجهة نظره وأنه كان لابد من ذلك تحسبا لأى ظروف.


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