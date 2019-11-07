مقتل وإصابة 47 خلال تظاهرات اليوم بالعراق

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تظاهرات

قتل نحو 6 عراقيين بالرصاص، اليوم الخميس،  أثناء محاولتهم إزالة حواجز تعترض مسيرتهم في وسط بغداد، وذلك حسبما صرح مسؤولون.

وأجبر متظاهرون في الجنوب السلطات على إغلاق ميناء رئيسي في البلاد بعد ساعات من استئناف الخدمات به بعد أيام من الإغلاق.

فيما يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.

وأصيب 41 شخصًا آخرين، على الأقل، إثر إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع الرشيد بوسط المدينة، حيث يقع مقر البنك المركزي، وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح، وفقًا لمسؤولون أمنيون.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة في العاصمة وفي الجنوب الشيعي، للمطالبة بتغيير سياسي شامل.

ويشكو المحتجون من انتشار الفساد، ونقص فرص العمل، وسوء الخدمات الأساسية، بما في ذلك الانقطاع المنتظم للتيار الكهربائي على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة، وقتل أكثر من 250 شخصًا منذ الأول من أكتوبر.

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