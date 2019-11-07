  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
الخارجية الأمريكية

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء

أسعار الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

مظاهرات بالعراق

مقتل وإصابة 47 خلال تظاهرات اليوم بالعراق

البابا شنودة والفنان ماجد الكدواني

لهذه الأسباب.. الكنيسة تعلن تجميد مسلسل "بابا العرب"

هيثم زكي

من هو الفنان الذي دخل القبر مع هيثم زكي ودفنه؟

أرشيفية

الجيش المصري والقبرصي واليوناني يطالبون تركيا بالتوقف فورًا

صبري فواز

فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"

حرق ضابطات

شاهد.. متظاهرون يشعلون النيران في ضابطات الشرطة

هيثم احمد زكي

بعد تشريحه.. سبب صادم وراء وفاة هيثم زكي يفعله شباب"الجيم"

ابوتريكة

رسالة «أبوتريكة» لمحبيه بمناسبة عيد ميلاده

إيران: أمريكا وإسرائيل تدبّران مؤامرة في لبنان والعراق

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

#

إسرائيل تتهم إيران بإقامة منشآت صاروخية في لبنان

قال رئيس الأركان العامة الإيرانية محمد باقري، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تدبران مؤامرة لاستغلال الاحتجاجات في لبنان والعراق للمجيء بحكومتين مواليتين لهما.
وأوضح باقري في كلمة خلال حفل عسكري أقيم في مدينة قم الإيرانية، الخميس، أن الاحتجاجات في العراق مستمرة منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.
وأضاف أن مظاهرات لبنان انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدبران مؤامرة في العراق ولبنان باستخدام المصالح المشروعة للشعبين في اتيان حكومتين مواليتين لهما.
وقال باقري "تريد الولايات المتحدة وإسرائيل دفع الشعبين العراقي واللبناني بعيدا عن سلطات بلديهما، والسلطات الدينية (يقصد الشيعية) والشعوب في هذه الدول تعارض تلك المؤامرات".
وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع تمسك كل طرف في المعادلة بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 أكتوبر الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون، عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرّة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.أما في العراق.. فمتحديًا احتجاجات مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يرفض رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الاستقالة، ويرهن رحيله باتفاق القوى السياسية على بديل له، محذرًا من أن الاستقالة من دون وجود "بديل سلس سريع" سيترك مصير العراق (الغني بالنفط) للمجهول.وضمن محاولات الأحزاب الحاكمة لاحتواء الاحتجاجات، تبنت الحكومة إجراءات إصلاحية في مجالات متعددة، وشكل مجلس النواب لجنة لبحث تعديل دستور 2005، وهو ما يرفضه المحتجون، ويحاولون فرض عصيان مدني، عبر إغلاق مؤسسات حكومية واقتصادية.ورغم مقتل ما لا يقل عن 275 محتجًا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، فضلًا عن خسائر بلغت ستة مليارات دولار، وفق القوات المسلحة، يتمسك المحتجون بمكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وقبلهما رحيل الحكومة التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران: أمريكا وإسرائيل تدبّران مؤامرة في لبنان والعراق
» خالد الجندي: وفاة هيثم زكي رسالة لهؤلاء الفنانين
» واشنطن تطلق مركز قيادة تحالف عسكري بالبحرين
» إيقافات بالجملة بعد شغب قمة السلة بين الأهلي والزمالك
» "الأزهر للفتوى" يوضح حكمُ الاحتفالِ بالمولدِ النَّبَوِي
» بعد القبض عليها..أرملة "البغدادي" تكشف معلومات "حساسة"
» «ميدو»: منتخب مصر «وحش».. وهناك لاعبين لايستحقوا تمثيل الفراعنة
» أردوغان يكشف عن نجل البغدادي ويعلن مصيره
» رد فعل "أخو هيثم زكي" بعدما علم بوفاته
» احتجاز مهاجم منتخب المغرب وزوجته بالسعودية
» «فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه