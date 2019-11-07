زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرق روما

07 نوفمبر 2019 - 11:30 م

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، الخميس، منطقة جبلية في جنوب شرق العاصمة الإيطالية روما.



وذكر معهد رصد الظواهر الجغرافية والبركانية (آي إن جي في) بإيطاليا، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا تحت سطح الأرض، بالقرب من بلدة بالسورانو (130 كيلومترا جنوب شرق روما).



وأضاف أنه تم الشعور بالزلزال في بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى مجاورة.



ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية حتى الساعة 20: 30 ت غ.

