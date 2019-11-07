توفيق عكاشة يكشف: هذا ما يحدث الآن في العراق

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أن دولة العراق تشهد الآن انقلابًا على القواعد الاجتماعية الأمريكية التي وضعها الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر، التي كانت تهدف للقضاء التام على القومية العراقية، فانتفض الشعب العراقي الآن، لكي يعيد العراق لأصله.
وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن القومية العراقية هي البيت الكبير لجميع طوائف الشعب العراقي، لافتَا إلى أن مطالب الشعب العراقي في تظاهرته الآن، تتمثل في اعادة صياغة دستور جديد، يقضي على الطائفية والعرقية.
وأضاف أن المتظاهرين في العراق وضعوا لافتة على السفارة الإيرانية في العراق بأنها مغلقة بأمر الشعب العراقي، معقبً:" العراق سيظل عربيًا ولا يستطيع أي فارسي تنفيذ أي مؤامرة ضد العراق الذي يعد من أعظم شعوب الأرض، العراق بوابة الدول العربية، ومن يقتحمها يزلزل العرب".