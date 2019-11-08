» الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

08 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

طالب رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، بإيجاد آلية لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحمّل مسؤولية مجزرة فض اعتصام القيادة العامة إلى جهات رسمية، وأشار إلى أن سقوط النظام السابق كان مفاجئًا في توقيته.



وقال المهدي، في حوار مع «إندبندنت عربية»، إنه لابد من تطبيع علاقات السودان مع الأسرة الدولية، ورهن ذلك بعدم التأخر في الانضمام إلى المحكمة الجنائية.



وأضاف: «نظام روما القضائي مُكمل بمعنى أنه إذا كان يوجد قضاء نزيه يمكن أن يقوم بمهمة المحاكمة فإن الجنائية مستعدة أن تقبل بذلك».



وأشار إلى أن هناك حديثًا بأن القانون الجنائي السوداني لا يسمح بتسليم مواطن إلى المحكمة الجنائية، وأن هذا القانون صنيع النظام السابق لكي يحمي نفسه وهو قانون ظالم«.

