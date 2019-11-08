تعرف على بوابات دخول الإستاد

08 نوفمبر 2019 - 09:20 ص

أوضحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، عن أماكن دخول الجماهير لحضور المباريات المقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم.

وقالت اللجنة فى بيان لها "جمهور الأولى والمقصورة يدخل من بوابة ال رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسار سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، أما حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمين من خلال طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.