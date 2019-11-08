2مليون دولار تعويضات يدفعها ترامب.. لهذا السبب

08 نوفمبر 2019 - 10:23 ص

أصدرت المحكمة العليا لولاية نيويورك "ساليان سكاربولا" حكما بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2 مليون دولار لاستخدامه جمعيته الخيرية في أغراض سياسية لتسوية دعوي أقامتها القاضية الديمقراطية ليتيسيا جيمس، بالرغم من إغلاقه للجمعية في ديسمبر الماضي.

يذكر أن القاضية قد اتهمت ترامب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه وتغطية نفقاته الشخصي، وكذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الجولف التي يملكها.