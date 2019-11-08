  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
المتظاهرون في العراق

قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

كاف

"كاف" يفسخ تعاقده مع "لاجاردير"

تميم

مسئول سعودي يكشف إجراءات قطرية للعودة لدول الخليج

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب إستاد القاهرة أمام الجماهير

مقتل 10 في فض اعتصام البصرة

مقتل 10 وإصابة 150 في فض اعتصام البصرة

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

الشوباشي

الشوباشي : للأسف دخلنا في الفخ

ارشيف

إصابة 37 طالبا في انقلاب أتوبيس رحلات بسفاجا

سيدة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب

تقبيل يد"إيفانكا ترامب" يثير ضجة بالمغرب

"البنتاجون": روسيا تفوقت على أمريكا فى هذا الأمر

الحياة السياسية

البنتاجون
البنتاجون

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

روحاني يشكر ترامب.. على هذا الأمر

#

ترامب يحسد "كلب البغدادي" على هذا الأمر

#

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا الأمر

#

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

الرئيس الروسي

البنتاجون

فلادمير بوتين

كشف المتحدث باسم "البنتاجون"،العقيد روبرت كارفر، بأن في الآونة الأخيرة تصدرت روسيا صناعة الأسلحة الأسرع من الصوت، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة التي كانت رائدة في هذا المجال، وهو ما انشأ عدم تناسق في القدرات القتالية"، وهذا ما تحتاج واشنطن للقضاء عليه.

وتحدث" كارفر" لـ صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، قائًلا، أنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت رائدة في دراسة الأنظمة الأسرع من الصوت، نحن لم نهدف إلى استخدام التكنولوجيا الأسرع من الصوت كسلاح، لكن أولئك الذين يطمحون أن يصبحوا أعداءنا، قرروا تحويل هذه التكنولوجيا إلى سلاح، وهذا خلق عدم تناسق في القدرات القتالية، ونحن يجب أن نتغلب عليه".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "نحن نواصل القيام بهذا العمل حتى لا يكون هناك أي شكوك في قدرتنا على الحفاظ على الهيمنة في المعارك المستقبلية في جميع مسارح العمليات".

وتعتبر روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي أعلنت رسمياً أن لديها أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وفي فبراير ، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إطلاق نظام صاروخي استراتيجي مع وحدة قتالية تخطط "أفانجارد" وعن الاختبار الناجح لصاروخ كروز المضاد للسفن "تسيركون".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» سكتة دماغية لمراهق بسبب الفيديو جيم
» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته
» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها
» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي
» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات
» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش
» زلزال يقتل 4 أشخاص ويصيب 70 شخصا بإيران
» دودة تأكل دماغ رجل بسبب إدمانه " الحلزون"
» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا
» خاتم زواج مفقود يقود صاحبه إلي كنز ثمين
» الصادق المهدي يُطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه