"FBI" يتهم موظفين بـ"تويتر" بالتجسس لصالح دولة خليجية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI " عن أن موظفين سابقين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متهمين بالتجسس لصالح السعودية.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، صورة علي الزبارة"مواطن سعودي" متهم بالوصول لمعلومات شخصية لأكثر من 6000 حساب على تويتر عام 2015، كذلك نشر صورة أخرى للمواطن السعودي أحمد المطيري "مقيم في كندا" الذي كان وسيطا بين مسئولين سعوديين، وموظفي "تويتر"

ولم ينشر مكتب التحقيقات، صورة أحمد أبو عمر،وفقا لـ"واشنطن بوست" "حيث سبق اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية"، وهو مواطن أمريكي يزعم تجسسه على حسابات ثلاثة مستخدمين.

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK