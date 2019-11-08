» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي

08 نوفمبر 2019 - 11:36 ص

تسبب تناول رجل مكسيكي40 عاما لـ" جرجير" غير مغسول في إصابته بأزمة في الكبد بعد أن تشبست دودوة بكبده وأتلفتها، وتم احتجازه بالمستشفي، بعد اكتشافها بالمنظار.

يذكر أن الرجل عاني من أعراض شحوب الشفتين واللسان، وكشفت التحاليل عن فقر دم يعاني منه الرجل وانسداد في القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.