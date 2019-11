» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته

حكم علي المواطن البريطاني جاستن جاكسون 28 عاما، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر لرش البنزين علي رجال الشرطة أثناء مطاردتهم لسارق علي متن دراجة بخارية مسروقة بمدينة باسيلدون في مقاطعة إسيكس، مايو الماضي.

يذكر أن جاستن قام برش الشرطة برشاش مائي محمل بالبنزين في محاولة لعرقلة محاول الشرطة اعتقال السارق، واعترف بجريمته موجها اعتذار للشرطة عما بدر منه.

A man has been sent to prison after eight officers had petrol thrown over them in #Basildon – with two hospitalised after digesting the noxious liquid.



He was jailed for three years and nine months today.



