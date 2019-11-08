موعد فتح أبواب إستاد القاهرة أمام الجماهير

08 نوفمبر 2019 - 01:08 م

أعلن اللواء على درويش، رئيس هيئة إستاد القاهرة، موعد فتح أبواب الإستاد استعدادًا لاستقبال الجماهير فى افتتاح حفل بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

ويفتح الإستاد أبوابة للجماهير فى الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 في الخامسة و40 دقيقة مساءً، ويحيى الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني.