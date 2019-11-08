قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

08 نوفمبر 2019 - 01:33 م

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن مصدر القنابل التي يتم استخدامها لقمع المتظاهرين في العراق، وأنها إيرانية الصنع، وتستخدمها السلطات العراقية لقتل المتظاهرين وليس لتفريقهم، مشيرة إلي أنها قامت بالتحقيق علي القنابل الدخانية 40 ملم.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن الأدلة الجديدة التي ظهرت تشير إلي أن القنابل من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، لافتة إلي أنها حصلت علي معلومات تفيد بأن هنات 4 وفيات جديدة بسبب القنابل الإيرانية والصربية، وموضحة أنها لا تملك أدلة عن هوية من يطلق هذه القنابل الإيرانية علي المحتجين في العراق.