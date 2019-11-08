أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

08 نوفمبر 2019 - 01:34 م

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن سبب تقبيله لرأس الفنانة السورية " أصالة نصري".

وكتب بن مساعد على حسابه في تويتر : " الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم".

وأضاف : سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. وإلا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وكانت ردود فعل واسعة قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيام بن مساعد بتقبيل رأس أصالة، ما دفع الأمير السعودي لأن يكشف عن حقيقة السبب لإقدامه على ذلك.