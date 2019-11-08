سبب غير متوقع يصعب تحليق الطائرات أعلى منزل "ميسي"

08 نوفمبر 2019 - 02:19 م

كشف خافيير سانشيز، رئيس شركة "بيولينج" للخطوط الجوية الإسبانية، سبب عدم توسعة مطار برات ببرشلونة إلى عدم إمكانية مرور الطائرات بمنزل ليونيل ميسى.

وأضحت الشركة فى بيان لها، أن منزل "ميسي" يقع في بلدة جافا التي تبعد 25 كيلومترًا من برشلونة، وتعد هذه البلدة من المحميات الطبيعية مثل"حديقة الغراف الطبيعة والساحل" بالقرب من دلتا إيرو.

وهو ما يصعب تحليق الطائرات فوق المنطقة حتى لا تزعج الحيوانات التي تعيش فيها، بسبب كونها تتمتع بحماية بيئية خاصة.