مذبحة أسود لاستخدامها في "السحر الأسود".. في هذه الدولة

08 نوفمبر 2019 - 02:52 م

أقدم مجهولون في جنوب أفريقيا على قتل عدد من الأسود في إحدى الحدائق العامة، لأجل استخدامها في عمليات سحر.

وكان صاحب الحديقة قد فوجيء بمقتل عدد 4 أسود، قام على تربيتهم طيلة 11 عاما، وذلك من خلال تسميمهم داخل أحد الأقفاص، عبر دجاج مسمم.

وبحسب وسائل إعلامية فقد نقلت عن صاحب الحديقة : إننا ربيناهم أنا وزوجتي وصاروا كأولادنا قبل أن ننجب.. هذا أمر مؤلم".

ويسعى الصيادون من خلال تسميم الأسود للحصول على أنيابهم ومخالبهم، لأجل استخدامها في عمليات سحر تعرف بـ " السحر الأسود"، حيث تنبه لهم كلاب الحراسة، فلاذوا بالفرار، قبل الحصول على أعضاء الأسود المطلوبة.