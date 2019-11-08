رسالة مبكية من الأخ غير الشقيق لـ«هيثم أحمد زكي».. ننشر نصها

08 نوفمبر 2019 - 04:59 م

منذ الإعلان عن الوفاة المفاجئة للفنان، هيثم أحمد زكي، برزت التساؤلات حول أخيه غير الشقيق، خاصة وأنه لم يحضر تشييع الجنازة، في الوقت الذي تسلم فيه أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية الجثمان من مشرحة زينهم، لعدم وجود أي من أفراد أسرته لاستلامه.

وفي عام 1983، تزوجت الفنانة الراحلة هالة فؤاد من الفنان أحمد زكي، وأنجبا ابنهما الوحيد "هيثم"، لكن زواجهما لم يدم طويلاً على الرغم من حبهما الذي توج بزفاف أسطوري.

لتتزوج بعدها من الخبير السياحي، عز الدين بركات، وأنجبته منه ابنهما الثاني "رامي"، المولود في عام 1990، والذي كانت ولادته متعسرة، نجت بأعجوبة من مضاعفتها، بعد إصابتها بعدة جلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، لتعتزل في أعقابها الفن.

وظل "هيثم" في رعاية ولادته هو وأخوه غير الشقيق، واللذين كانا قريبين من بعضهما، حتى إنه ظل مقيمًا معه إلى ما بعد وفاة والدته في عام 1993، قبل أن ينتقل زوج والدته للإقامة في بريطانيا حيث انتقل للإقامة برفقة جده المخرج أحمد فؤاد.

وعلى الرغم من العلاقة القوية التي تربطهما كما قيل، إلا أن "رامي" لم يحضر الجنازة، ولم يلق على أخيه نظرة الوداع، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

ونشر رجل الأعمال، أشرف السعد، المقيم ببريطانيا، صورة للأخ غير الشقيق لـ "هيثم"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "ده رامي اخو #هيثم_احمد_زكي من أمه المرحومة هالة فواد ووالده رجل الأعمال عز بركات وهم جيراني فى لندن وكان على اتصال بأخيه هيثم رحمة الله عليه حتى أيامه الأخيرة".





وأضاف: "وللأسف علم بوفاة أخيه من الإعلام وحاول السفر اليوم (أمس) لحضور جنازة أخيه ولكنه فوجئ أنه تم دفنه وهو الآن في طريقه إلى مصر".

ونشر المخرج عمر زهران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما قال إنها "رسالة خاصة جدًا من رامي عز الدين شقيق هيثم أحمد زكي........".





قال فيها: أخي الغالي هيثم لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن. لا أتخيل أنني فقدت اقرب إنسان لي. ألم نتعاهد أن يكون كل منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي الألم كبير والفجيعة في فقدانك اكبر وأعظم".

وأضاف: "دعائي لربي أن يجعل مثواك الجنة وأن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته. لن أنساك أبدا وستظل ذكراك دائمًا معي أينما ذهبت وأينما كنت. رامي عزالدين بركات".

كما نشر رسالة ثانية لزوج والدة هيثم" رجل الأعمال عز الدين بركات جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه لراجعون ننعي بمزيد من الحزن والألم والأسى فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له الفنان الشاب الجميل هيثم زكي ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي اكبر من أن توصف ويعجز لساني عن وصفها. تركتنا ولكن عزاءنا انك في رحاب الله لن أنساك أبدا ماحييت حتى ألقاك. عزالدين".