«خطة البرلمان»: اقتصاد مصر حقق معدلات نمو مرتفعة

08 نوفمبر 2019 - 05:02 م

أشاد عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطنى في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.









وأوضح الفقى أن الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2019/2020 مُبشر، لافتا إلى أن مُعدل النمو الاقتصادي المصرى بلغ 5.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى وصلت نسبتها إلى 5,3%، مؤكداً أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة.







