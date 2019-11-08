«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

08 نوفمبر 2019 - 05:49 م

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 19 29









شبين الكوم 19 28









طنطا 18 28









دمنهور 18 28









الإسكندرية 18 28









بلطيم 19 27









مطروح 15 26









بورسعيد 22 27









دمياط 22 27









الزقازيق 18 28









الإسماعيلية 17 29









السويس 18 28









العريش 16 27









شرم الشيخ 21 31









الغردقة 21 31









مرسى علم 22 28









الفيوم 19 29









بني سويف 18 29









المنيا 17 29









أسيوط 16 29









سوهاج 15 30









قنا 15 31









الأقصر 18 32







