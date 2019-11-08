رسائل على هاتف «هيثم أحمد زكي».. هل كانت سبب وفاته؟

08 نوفمبر 2019 - 06:15 م

لم يكن الممثل الراحل، هيثم أحمد زكي من المتفاعلين مثل غيره من الفنانين مع وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالما عبر لأصدقائه المقربين منه عن غضبه من التعليقات والانتقادات القاسية التي يتعرض له، والتي تضعه دائمًا في مقارنة مع والده النجم الراحل أحمد زكي.

وقد ظهرت هذه النوعية من رسائل "التنمر" التي حملت نقدًا لاذعًا وسخرية منه عبر هاتفه الشخصي بعد وفاته، ونشرت بعض مقتطفات منها الفنانة "درة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت "درة" على تلك الرسائل قائلة: "بمنتهى الأسبق بنشر هذا وعمري أصلاً ما كنت أعبر عن آرائي كثيرًا على السوشيال ميديا، ولكن يجب أن ندين الكائنات الحقيرة القاسية المتنمرة، التي تختبئ وراء أجهزة لتسيء للآخرين، وتجرحهم دون أن يستطيع أحد إيقافهم عن ما يفعلون.. لماذا يتحمل إنسان بدون ذنب كل هذه الإساءة المعنوية؟ على مدار سنين؟ هل الفنان مكون من حديد؟".







وتابعت "درة" معبرة عن غضبها مما وصفته بـ "التنمر" من الفنان الراحل، متسائلة: أليس من لحم ودم وقلب ينبض وعروق ودورة دموية ومخ وأعصاب ومشاعر.. ليه هيثم كان لازم يتحمل ده سنين وحدته؟، ليه كلنا لازم نتحمل هؤلاء الأشخاص؟ أرجوكم اللي ما يعجبوش فنان يكتفي بعدم مشاهدته ومتابعته! هو ما دخلش بيتك بالغصب وما خدش منك حاجة.. هيثم أحمد زكي كان كتلة من الجمال وأنت كتلة من القبح.. ربنا رحمه من أمثالكم".

لم تكن "درة" وحدها التي تناولت تنمر جمهور "السوشيال ميديا" على "هيثم"، بل تحدثت عن الأمر نفسه صديقته مسئولة الدعاية، وصديقته المقربة، رباب إبراهيم عبر منشور على صفحتها الشخصية على "فيس بوك" تحت عنوان: "الله يسامح جحود السوشيال ميديا".

ونقلت "رباب" عن "هيثم" غضبه من النقد الذي كان يتعرض له عبر مواقع التواصل، إذ كان يسألها: "هما الناس اللي علي الفيس بوك بيشتموني ليه يا رباب انا عملت مسلسل جديد ليه بيشتموني هما مابيحبونيش ؟؟؟!!!".

لترد عليه: "هما مين دول يا هيثم اللي بيشتمو دا عيال مستخبيه ورا صوره مايقدروش يواجهو حد ولو شافوك يا هيثم في الشارع أدامهم هايجرو عليك ويشكرو فيك ويصورو كمان معاك هو النت كدا يا احمد سوري يا هيثم مابتجيش معايا غير احمد بحبكو انتو الاتنين".







أكثر ما كان يغضب "هيثم" دائمًا هو ربطه بوالده "يارباب دا مابيكلموش علي الدور اللي بعمله بيكلمو عليا و عن ابويا ؟"، هكذا عبر لصديقته، التي ردت عليه قائلة: "يا ابني انت احمد زكي اللي يقولك ربع كلمه عن ابوك ماتسكتلوش دا حقه عليك".

ليسألها: "يعني انتي شايفه الشتايم دا عادي"، فيما أجابته صديقته: "يا هيثم طز ف اللي بيشتم وبعدين انت تفرح يا ابني ان في ناس بتشكر و ناس بتنتقد و ناس بتشتم (هي دي طريقه تعبيرهم ) يعني انت كدا موجود وعملت حاجه الناس بتختلف ارائهم عليها مش احسن من محدش يجيب سيرتك خالص".

وتوجهت صديقة "هيثم" برسالة إلى هؤلاء الذين وجهوا انتقادات قاسية له في حياته قائلة: "الله يسامحكم كنتو تخلو هيثم يشوف في حياته الدعوات والحب اللي علي النت دلوقت .. الحوار دا دار بيني وبين هيثم 3 مرات تعليقات النت كانت مأثره معاه . يارب دعواتكم ومحبتكم يكون حاسس بيها دلوقت".