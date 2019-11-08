عائلة هيثم أحمد زكي: فوجئنا بهذا الأمر عند قبره

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هيثم زكي
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الطيب حسين

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هيثم احمد زكي

دفن أحمد زكي

جثمان هيثم زكي

كشفت إحدى أقرباء الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، عما رأته عند الدفن، لافتة إلى أنه لأول مرة ترى أعدادًا كهذه عند دفن أحد بقبره.

وكتبت "نيهال فؤاد"، شقيقة زوجة خال "هيثم زكي"، عبر "فيس بوك"، أنها تدعو بالدعاء له، معربة عن حزنها من الأخبار التي انتشرت بعدم وجود أحد من أسرته لاستلام الجثمان.

وقالت: "يا جماعة والله هيثم عنده بنات خاله .. وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أمه .. وعنده خطيبة

موضوع عدم وجود احد لتسلم الجثمان ده

لان القانون عايز أقارب درجة اولي .... لم يتوفر هذا

لان أخيه كمان خارج البلاد

صعبة اوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان )

ادعوا لهيثم

من كل قلبكم وياريت كان شاف حبكم ده في حياته

كم ناس زعلت عليه لم أراها في حياتي

كم ناس صليت عليه .. الله اكبر والحمد لله

حتي في وداعة الأخير في المدفن ... حب ووفاء لم أراه

منذ فترة .... انا لله وإنا اليه راجعون".

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