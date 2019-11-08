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صور صادمة لجثة "شهد" أثناء استخراجها من النيل

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الطيب حسين

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النيل

نهر النيل

شهد احمد

جثة شهد احمد

حازت قضية شهد أحمد، طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، على اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع العثور على جثتها بنهر النيل في محيط القاهرة الكبرى.

وتصدر هاشتاج " #حق_شهد_لازم_يرجع، وهاشتاج #ادعوا_لشهد_احمد، قائمة الأكثر تدوالًا بـ"تويتر"، في حين تداول ناشطون صورًا للجثة أثناء استخراجها من النيل، موضحين أن الصور تعود للطالبة "شهد أحمد".

ولم يتسنى لـ"المصريون" التأكد من صحة الصور.

واليوم السبت، عثر عدد من الأهالي بمحافظة الجيزة، على جثة الطالبة شهد أحمد، عقب اختفائها منذ يومين.

وكانت الطالبة التي تدرس في كلية الصيدلة بالإسماعيلية، وتقيم بالعريش قد اختفت في ظروف غامضة، ولم يستدل على مكانها حتى عثر على جثتها في نهر النيل.

وتم العثور على جثة الطالبة وبجوارها شنطة بها المتعلقات الشخصية، مما أدى للتعرف عليها.

وتبذل أجهزة الأمن جهودا مكثفة لفك طلاسم الجريمة التي كانت مثار جدل واسع حول أسبابها ودوافعها.


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