  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
الخطيب وال الشيخ

«الخطيب» و«آل الشيخ».. عتاب المحبين أم «أشياء أخرى»؟

البرلمان

تعديل قانون الطفل.. جدل برلمانى ورفض حكومى

مجلس النواب

تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون الجنسية المصرية

فرحة اللاعبين

مصر تفتتح البطولة الإفريقية بالفوز على مالي بهدف نظيف

سد

إثيوبيا تعلن تشغيل هذا السد بعد شهرين

ارشيفية

«الشوباشي» هذا رأيي في وصف «الشعراوي» بالمتطرف

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي

رسائل على هاتف «هيثم أحمد زكي».. هل كانت سبب وفاته؟

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

هيثم زكي

رسالة مبكية من الأخ غير الشقيق لـ«هيثم أحمد زكي».. ننشر نصها

محمد صلاح

"لا أهتم".. صلاح يصدم متابعيه بهذا التصريح

المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف

الرياضة

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الزمالك يتثدم على جينيراسيون السنغالي

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر وبوتسوانا

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي

#

الاهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بهدفين نظيفين

المنتخب الأوليمبي

مصطفى محمد

ناصر ماهر

مصر ومالي

إصابة ناصر ماهر

أنهى المنتخب الوطني الأوليمبي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، على نظيره المالي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث افتتح اللاعب مصطفي محمد التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ29، من كرة رأسية على شمال الحارس، لتصبح النتيجة تقدم منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء

وشارك اللاعب عمار حمدي بديلًا لناصر ماهر في الدقيقة 14، بعدما تعرض صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي للإصابة في الدقيقة الـ 11 من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب مالي في المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 نوفمبر إلى 22 سبتمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على ماجدة أخطر تاجرة مخدرات بالوراق
» الاثنين.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
» انهيار منزل من 3 طوابق في بني سويف
» الإفتاء توضح حكم صيام يوم المولد النبوي
» المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف
» صور صادمة لجثة "شهد" أثناء استخراجها من النيل
» حبس موظفين بالقصر العينى فى واقعة سكب الزيت على مقاعد الانتظار
» ناصر ماهر يخرج من المعلب باكيًا بسبب الإصابة
» السيطرة على حريق محدود داخل نادي حدائق الأهرام
» نجل "عادل إمام" يوجة رسالة مبكية لـ"هيثم أحمد زكي"
» لهذا السبب.. أمير سعودي يرفض الاعتذار عن قبلة «أصالة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه