  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
الخطيب وال الشيخ

«الخطيب» و«آل الشيخ».. عتاب المحبين أم «أشياء أخرى»؟

البرلمان

تعديل قانون الطفل.. جدل برلمانى ورفض حكومى

مجلس النواب

تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون الجنسية المصرية

فرحة اللاعبين

مصر تفتتح البطولة الإفريقية بالفوز على مالي بهدف نظيف

سد

إثيوبيا تعلن تشغيل هذا السد بعد شهرين

ارشيفية

«الشوباشي» هذا رأيي في وصف «الشعراوي» بالمتطرف

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي

رسائل على هاتف «هيثم أحمد زكي».. هل كانت سبب وفاته؟

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

هيثم زكي

رسالة مبكية من الأخ غير الشقيق لـ«هيثم أحمد زكي».. ننشر نصها

محمد صلاح

"لا أهتم".. صلاح يصدم متابعيه بهذا التصريح

«حلا شيحة» تفتح النار على مهاجميها.. ما علاقة الأمر بـ «هيثم أحمد زكي»

الصفحة الأخيرة

هيثم زكي
هيثم زكي

المصريون

أخبار متعلقة
#

نجل "عادل إمام" يوجة رسالة مبكية لـ"هيثم أحمد زكي"

#

تصريح مفاجئ لعائلة "هيثم زكي" بشأن جثته

#

رجل أعمال شهير يكشف هذا الأمر عن شقيق هيثم زكي

#

أشرف زكي يكشف كواليس أزمة جثمان هيثم أحمد زكي

أحمد زكي

حلا شيحة

هيثم احمد زكي

هيثم زكي

انفجرت الفنانة حلا شيحة، غضبًا إزاء التعليقات التي طالت ملابسها، وذلك في أعقاب الوفاة المفاجئة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي عبرت عن صدمتها حيالها.

كانت "حلا" عبرت عن صدمتها إزاء وفاة الممثل الشاب، ونشرت صورة له عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، علقت عليها قائلة: "لا حول و لا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟!!! كان إنسان جميل وطيب. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له".

وتفاعل العديد من المتابعين مع نعي "حلا"، وشاركوها الترحم على الفنان الراحل، إلا أن البعض شن هجومًا لاذعًا عليها منتقدًا ملابسها في أعقاب قرارها المفاجئ بالتخلي عن الحجاب، وعودتها إلى العمل الفني.

ولم تتمالك "حلا" أعصابها لترد بطريقة حادة على مهاجميها، قائلة: "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى. إنتو مبتزهقوش؟، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس؟ هو ده الدين".

وتابعت في سياق ردها: "يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش دعوة بحياة غيره. محدش حيتحاسب مع حد. كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي. أوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا الناس".

وختمت "حلا" معبرة عن سخطها: "محدش يعرف هو إيه عند ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي. كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد ليه أحواله مع ربنا فكفاية بقى".

وكانت "حلا" قالت في مقابلة مؤخرًا: "الحجاب ليس الأساس في الدين.. والدليل أنه لم يُذكر في أول القرآن وإنما في منتصفه"، ما أثار تعليقات غاضبة.

لكنها استدركت لتؤكد في بيان مصور عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أنا لم أقل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح".

أضافت "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه، ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها، أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا إله إلا الله".

وحتمت قائلة: "بحترم كل سن محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على ماجدة أخطر تاجرة مخدرات بالوراق
» الاثنين.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
» انهيار منزل من 3 طوابق في بني سويف
» الإفتاء توضح حكم صيام يوم المولد النبوي
» المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف
» صور صادمة لجثة "شهد" أثناء استخراجها من النيل
» حبس موظفين بالقصر العينى فى واقعة سكب الزيت على مقاعد الانتظار
» ناصر ماهر يخرج من المعلب باكيًا بسبب الإصابة
» السيطرة على حريق محدود داخل نادي حدائق الأهرام
» نجل "عادل إمام" يوجة رسالة مبكية لـ"هيثم أحمد زكي"
» لهذا السبب.. أمير سعودي يرفض الاعتذار عن قبلة «أصالة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه