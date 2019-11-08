«حلا شيحة» تفتح النار على مهاجميها.. ما علاقة الأمر بـ «هيثم أحمد زكي»

08 نوفمبر 2019 - 07:54 م

انفجرت الفنانة حلا شيحة، غضبًا إزاء التعليقات التي طالت ملابسها، وذلك في أعقاب الوفاة المفاجئة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي عبرت عن صدمتها حيالها.

كانت "حلا" عبرت عن صدمتها إزاء وفاة الممثل الشاب، ونشرت صورة له عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، علقت عليها قائلة: "لا حول و لا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟!!! كان إنسان جميل وطيب. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له".

وتفاعل العديد من المتابعين مع نعي "حلا"، وشاركوها الترحم على الفنان الراحل، إلا أن البعض شن هجومًا لاذعًا عليها منتقدًا ملابسها في أعقاب قرارها المفاجئ بالتخلي عن الحجاب، وعودتها إلى العمل الفني.

ولم تتمالك "حلا" أعصابها لترد بطريقة حادة على مهاجميها، قائلة: "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى. إنتو مبتزهقوش؟، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس؟ هو ده الدين".

وتابعت في سياق ردها: "يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش دعوة بحياة غيره. محدش حيتحاسب مع حد. كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي. أوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا الناس".

وختمت "حلا" معبرة عن سخطها: "محدش يعرف هو إيه عند ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي. كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد ليه أحواله مع ربنا فكفاية بقى".

وكانت "حلا" قالت في مقابلة مؤخرًا: "الحجاب ليس الأساس في الدين.. والدليل أنه لم يُذكر في أول القرآن وإنما في منتصفه"، ما أثار تعليقات غاضبة.

لكنها استدركت لتؤكد في بيان مصور عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أنا لم أقل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح".

أضافت "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه، ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها، أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا إله إلا الله".

وحتمت قائلة: "بحترم كل سن محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".