» بالفيديو .. «احتفاءُ مركزِ الفتوى? بالمولدِ النبويِّ الشريفِ»

احتفل مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى? الإلكترونية هـ?ذا العامَ بمولدِ المصطفى? ?؛ حيث أعَدَّ تسجيلًا مصوَّرًا عنوَنَهُ بــ(هـ?ذا رَسُولُ اللهِ ?)، يستعرضُ فيه صفاتِ النبيِّ ? الخِلْقِيَّةَ وَالخُلُقِيَّةَ، ويُظهرُ كيف أَنَّ النبيَّ ? أروعُ مثالٍ يُحْتَذى? فِي حُسْنِ الخِلالِ، وجميلِ الخِصال.

احتفل مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى? الإلكترونية هـ?ذا العامَ بمولدِ المصطفى? ?؛ حيث أعَدَّ تسجيلًا مصوَّرًا عنوَنَهُ بــ(هـ?ذا رَسُولُ اللهِ ?)، يستعرضُ فيه صفاتِ النبيِّ ? الخِلْقِيَّةَ وَالخُلُقِيَّةَ، ويُظهرُ كيف أَنَّ النبيَّ ? أروعُ مثالٍ يُحْتَذى? فِي حُسْنِ الخِلالِ، وجميلِ الخِصال.