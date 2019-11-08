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نصف البريطانيين يعتقدون بتفكك المملكة المتحدة بعد 10 أعوام

عرب وعالم

بريطانيا
بريطانيا

المصريون ووكالات

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أظهر استطلاع للرأي أن نصف البريطانيين يعتقدون بأن المملكة المتحدة لن تكون موجودة كما وضعها الحالي بعد 10 أعوام، وستتفكك.
الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبسوس موري" البريطانية، خلص إلى أن آراء الشعب حول مستقبل المملكة المتحدة تغيرت بعد مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الذين يعتقدون بأن المملكة المتحدة لن تكون موجودة بوضعها الحالي بعد 10 أعوام ارتفعت إلى 50 بالمئة بعدما كانت 43 بالمئة عام 2014.
ولفت إلى أن نسبة من يرون عكس ذلك انخفضت إلى 29 بالمئة بعدما كانت 45 بالمئة في 2014.
وفي تعليقها على الاستطلاع الذي أجري بين 25 و28 أكتوبر/ تشرين الأول على ألف شخص أعمارهم فوق 18 عامًا، قالت مديرة الشركة في اسكتلندا، أميلي غراي، إن الاسكتلنديون منقسمون حول مستقبل بقاء المملكة المتحدة.
ومع تواصل الجدل حول بريكست الذي تم تأجيله حتى يناير/ كانون ثان 2020، تتعزز التوجهات المطالبة بإجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا، في وقت تشهد أنشطة الجماعات المسلحة زيادة في أيرلندا الشمالية.
وخلال الاستفتاء الذي أجري على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أعرب سكان اسكوتلندا وإيرلندا الشمالية عن رفضهم، فيما صوت سكان انكلترا وويلز بـ"نعم". 

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