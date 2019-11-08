» تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح بطولة الأمم

08 نوفمبر 2019 - 11:00 م

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بإستاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تنظيم مصري 100%، لافتا إلى أن مصر نجحت في تحقيق أكبر بطولتين أفريقيتين خلال عام.



وأوضح «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع علي فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن المنتخب المصري تحت 23 عاما، يتكون من أهم لاعبي الدوري المصري، معقبا: «دول عصارة الدوري المصري»، معتبرا أن نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ساهم في سهولة تنظيم هذه البطولة.



وطالب «أديب»، الجمهور المصري بالوقوف بجانب المنتخب المصري، مضيفا: "لازم نفرح بمصر"، واصفا حفل افتتاح البطولة بـ المبهر والرائع.

