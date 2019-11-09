رد ناري من وزير الخاردية على تصريحات أردوغان

09 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن أن تركيا لم تنهار مثل مصر، قائلا: "شيىء مضحك"، مشيرا إلى أن مثل هذا الكلام لا يلقي له أحد بالا، حيث أن هناك عدد ضخم من المشروعات الجديدة، والتقارير الدولية من مختلف المؤسسات الخارجية عن الوضع المصري إيجابية.



وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أدب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة ، أنه لأمر مضحك إذا كانت مصر منهارة، مع كل هذه الإنجازات والمشاريع التي يتم تدشينها، ومع التقارير الاقتصادية الدولية التي تشيد بمصر منوها، أن كل ما نشهده من إنجازات وافتتاحات لمشاريع قومية، وانخفاض البطالة إلى 8%، وتحقيق نمو اقتصادي 5.8%، فكيف يستقيم هذا الكلام، وكيف يلقي له أي بال".

