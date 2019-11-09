أشرف زكي يروي عن أغرب موقف جمعه بهيثم أحمد زكي قبل وفاته

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هيثم أحمد زكي
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أشرف زكى

روى أشرف زكي - نقيب الممثلين - عن موقف جمعه بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل وفاته .

وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : "ذات يوم اتصل بي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والتقاني لسداد اشتراكات متأخرة عليه في النقابة".

وأضاف: "بعد سداد المبلغ تلقى الفنان الراحل اتصالا من فنان آخر أن ظروفه المادية صعبة ويريد إجراء عملية جراحية خطيرة .. فوجئت بهيثم يقول لي (مش عايز أدفع اشتراكات النقابة وياريت الفلوس دي توصل للزميل اللي محتاجها)".

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