حديث غريب عن الموت قاله هيثم أحمد زكي قبل وفاته بـ15 يوما

09 نوفمبر 2019 - 08:03 ص

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن آخر حوار دار بينه وبين الفنان هيثم أحمد زكي قبل 15 يوما من وفاته.



وقال "عبد العزيز" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم".



وأضاف: "انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله...اخر مره و احنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم...السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا".

