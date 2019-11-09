  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
وزارة العدل الامريكية

200 عام سجنًا.. عقوبة تواجه طلاب سعوديين في أمريكا

الملياردير مايكل بلومبرج يعلن ترشحه

رسميًا.. الملياردير الأمريكي "مايكل بلومبرج" ينضم لسباق الرئاسة

الشعراوي

الشعراوي عن يوم ميلاد الرسول: أبو الأيام وأبو الخير

المستشار بهاء أبو شقة

أبو شقة: لو جبنا دجالين مش هيقدروا يعملوا كدا

ياسمين غيث

بسبب "هيثم زكي".. فنانة شهيرة كادت تفقد حياتها

مشاجرة بين طالب ومعلمه

الكويت.. طالب لمعلم: أنت حمار.. ورد صادم من الأخير

ساويرس

"ولا تصيبوا قومًا بجهالة".. رسالة قاسية موجهة لساويرس على الهواء

البشير

تهديدات بـ"حريق شامل" حال تسليم "البشير" للجنائية الدولية

احتفال المولد بالمغرب

لأول مرة.. عرض آثار للرسول الكريم في المغرب

الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

"ولا تصيبوا قومًا بجهالة".. رسالة قاسية موجهة لساويرس على الهواء

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لصاحبة واقعة "مصطفى أبوتورتة".. هذا ما قالته

#

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

#

لهذا السبب.. أمل رزق تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

#

إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

رد الكاتب والروائي أحمد مراد على هجوم رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، عقب تصريحاته عن مؤلفات الأديب الراحل نجيب محفوظ قائلاً: "ساويرس انتقد تصريحاتي عن كتابات نجيب محفوظ دون أن يتحرى الدقة".

وأضاف مراد خلال اتصال هاتفي له أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجهًا حديثه لساويرس: "ولا تصيبوا قومًا بجالة"، أنت دخلت شتمتني من غير ما تقرأ تصريحاتي وتتحرى الدقة".

وتابع الكاتب والروائي حديثه قائلاً: "أنا مقدرش أتجاوز مع قامة زي الأديب الراحل نجيب محفوظ ده فخر لمصر، بعض المواقع والصحف قامت بتحريف تصريحاتي، أنا لم أقصد الإساءة قط".

كان الروائي أحمد مراد قد تعرض لهجوم شديد بسبب تصريحاته عن كتابات الراحل نجيب محفوظ التي قال فيها:  إن رواية السراب كان يجب تحويلها إلى فورمات سينمائي أولاً قبل تحويلها إلى عمل فني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كجوك: العمل بروح الفريق الواحد سر نجاحنا
» لاعب شهير يهشم زجاج سيارته بركلة من داخل الملعب
» ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 520 شخصًا
» رسالة عاجلة من مشاهدة تنقذ مذيعة من كارثة
» فنان شهير يحذف تغريدة بخصوص الطالبة شهد: أعتذر
» وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطة في القلب
» حسام البدري: هذان اللاعبان أفضل من عبدالله السعيد
» الكشف عن تفاصيل المشاجرة الكبرى بتدريبات الزمالك
» شاهد.. سر التعويذة الفرعونية على المقابر والأهرامات
» "الموجي" يكشف سبب ضرب الهضبة على المسرح أمام جمهوره

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه