"ولا تصيبوا قوما بجهالة"..رسالة قاسية موجه لساويرس علي الهواء

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أحمد مراد

نجيب ساويرس

عمرو أديب

ام بى سى مصر


رد الكاتب و الروائي أحمد مراد علي هجوم رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس ، عقب تصريحاته عن مؤلفات الأديب الراحل نجيب محفوظ قائلا :" ساويرس انتقد تصريحاتي عن كتابات نجيب محفوظ دون أن يتحري الدقة".

و أضاف مراد خلال اتصال هاتفي له أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج" الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجها حديثه لساويرس :" ولا تصيبوا قوما بجالة"، أنت دخلت شتمتني من غير ما تقرأ تصريحاتي و تتحري الدقة ".

و تابع الكاتب و الروائي حديثه قائلا :" أنا مقدرش أتجاوز مع قامة زي الأديب الراحل نجيب محفوظ دا فخر لمصر ، بعص المواقع و الصحف قامت بتحريف تصريحاتي ، أنا لم أقصد الإساءة قط".

 و كانت الروائي أحمد مراد قد تعرض لهجوم شديد بسبب تصريحاته عن كتابات الراحل نجيب محفوظ و التي قال فيها:  إن رواية السراب كان يجب تحويلها إلي فورمات سينمائي أولا قبل تحويلها إلي عمل فني ".

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