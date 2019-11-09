"ولا تصيبوا قوما بجهالة"..رسالة قاسية موجه لساويرس علي الهواء

09 نوفمبر 2019 - 09:34 ص



رد الكاتب و الروائي أحمد مراد علي هجوم رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس ، عقب تصريحاته عن مؤلفات الأديب الراحل نجيب محفوظ قائلا :" ساويرس انتقد تصريحاتي عن كتابات نجيب محفوظ دون أن يتحري الدقة".



و أضاف مراد خلال اتصال هاتفي له أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج" الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجها حديثه لساويرس :" ولا تصيبوا قوما بجالة"، أنت دخلت شتمتني من غير ما تقرأ تصريحاتي و تتحري الدقة ".



و تابع الكاتب و الروائي حديثه قائلا :" أنا مقدرش أتجاوز مع قامة زي الأديب الراحل نجيب محفوظ دا فخر لمصر ، بعص المواقع و الصحف قامت بتحريف تصريحاتي ، أنا لم أقصد الإساءة قط".



و كانت الروائي أحمد مراد قد تعرض لهجوم شديد بسبب تصريحاته عن كتابات الراحل نجيب محفوظ و التي قال فيها: إن رواية السراب كان يجب تحويلها إلي فورمات سينمائي أولا قبل تحويلها إلي عمل فني ".

