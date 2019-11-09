أبو شقة: لو جبنا دجالين مش هيقدروا يعملوا كدا

09 نوفمبر 2019 - 10:06 ص

أشاد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالبرلمان الحالي، مؤكدًا أنه حق لعدد من التشريعات غير مسبوق".

وأضاف أبو شقة خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" بأن البرلمان تصدى قوانين كثيرة أهمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الاستثمار".

وتطرق أبو شقة في حديثه عن قضية مقتل الشاب محمود البنا، قائلاً: "البرلمان لا يمكنه بأي شكل من الأشكال التدخل وتعديل سن الحدث أكثر من 15 سنة لأننا محكومين بمواثيق دولية، معقبًا: "لو جبنا دجالين مش هيقدروا يغيروا سن الحدث مش هيقدروا يعملوا كدا، صحيح اعتبار من يبلغ 18 سنة طفلاً يعد استفزازًا لكن إحنا محكومين بنصوص دستورية".