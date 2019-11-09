» ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 520 شخصًا

09 نوفمبر 2019 - 10:08 ص

ارتفع عدد ضحايا زلزال إيران لـ50 شخصًا بعد أن كانت التسجيلات المبدئية تشير إلى 300 شخص فقط، و5 قتلى حسب تقرير أعلنه التليفزيون الحكومي الإيراني اليوم.

في سياق متصل أعلن التقرير أنه بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية وعلي بعد 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة طهران.

يذكر أن إيران تعاني من زلزال يوميًا في المتوسط، وفي 2003 تعرضت إيران لزلزال بلغت قوته 6.6 درجة بمدينة بام التاريخية وأسفر عن مقتل 26 ألف شخص، وفي عام 2017 تعرض غرب إيران لزلزال بقوة 7 درجات وقتل أكثر من 600 شخص وجرح أكثر من 9 آلاف.