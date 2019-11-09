الشعراوي عن يوم ميلاد الرسول: أبو الأيام وأبو الخير

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الاحتفال

الشعراوى

مولد الرسول

أبو الأيام

وصف الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي يوم ميلاد الرسول بأنه هو أبو الأيام والأصل الأصيل.

وبحسب مقطع فيديو لتسجيلات سابقة  للإمام الراحل فإنه أكد أن الأيام ظرف، وأن الأيام تسعد وتشرف بالحدث الذي يقع فيه، منوها أن الرسول هو خاتم الأنبياء، فلذلك نعتبر البعثة يوم، والهجرة يوم، وكل نصر حققه يوم.

وأضاف الشعراوي أن كل هذه الأيام فرع عن يوم الأصل وهو يوم الميلاد الذي يعتبر الأصل الأصيل ويوم الخير وأبو الأيام.

وأشار إلى أن الرسول هو نعمة الوجود، ويجب أن نحتفل بكل أيامه، ومن بينها مولد الرسول، حيث قال الله تعالى:  " وذكرهم بأيام الله".

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