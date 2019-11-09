200 عام سجنًا.. عقوبة تواجه طلاب سعوديين في أمريكا

09 نوفمبر 2019 - 10:46 ص

وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهامات إلى 3 طلاب سعوديين بتهريب قطع غيار أسلحة من الولايات المتحدة إلى السعودية بتأشيراتهم الطلابية.

في سياق متصل أعلنت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم أن الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و36 عامًا، وهم يعملون في تهريب الأسلحة منذ عام 2014 حتى عام 2018، على أنها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر يتم إرسالها إلى المملكة العربة السعودية، وفى إحدى المرات أخفى أحد المتهمين 30 قطعة فى حقيبة سفر خلال سفره في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلي الرياض.

وأضاف البيان أن المتهم الثالث تواصل في الفترة من 105 حتى 2018 مع محال بيع الأسلحة في الولايات المتحدة لإرسالها إلى المملكة بشكل غير قانوني.

يذكر أن العقوبة التي ستواجه الطلاب الثلاثة إذا ثبتت عليهم التهم هي الحبس لمدة 200 عام.