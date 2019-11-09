رسميًا.. الملياردير الأمريكي "مايكل بلومبرج" ينضم لسباق الرئاسة

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الملياردير مايكل بلومبرج يعلن ترشحه
الملياردير مايكل بلومبرج يعلن ترشحه

عبد القادر وحيد- متابعات

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الولايات المتحدة

الترشح للرئاسة

مايكل بلومبرج

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج اليوم السبت ترشحه للسباق الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن الملياردير الأمريكي بلومبرج قدم أوراق ترشحه عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.

وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بلومبرج قائلاً: "إن عمدة نيويورك السابق يفتقر إلى السحر الكافي لتحقيق الفوز".

ويعتبر بلومبرج هو التاسع عالميًا في الثراء، بحسب تصنيف مجلة فوربس، حيث يمتلك 55 مليار دولار.

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