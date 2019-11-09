ارتفاع قتلى فض اعتصام البصرة إلى 12 قتيلا

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متابعات - أمينة عبد العال

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البصرة

فض الاعتصام

مستشفي البصرة

تزايد عدد قتلى فض اعتصام البصرة إلى 12 قتيلاً، حسبما أعلن مستشفى البصرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن توفى اثنان متأثرين بجراحهما من جراء الفض.

يذكر أن المستشفى أعلن أمس عن أعداد قتلى فض الاعتصام وصل إلى 10 أشخاص وإصابة 150 آخرين، أثناء قيام قوات الأمن العراقية بفض الاعتصام.

في سياق متصل أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أمرًا بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظات العراق المختلفة تشهد مظاهرات شعبية مستمرة منذ أسبوعين احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.

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