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منذ 14 عامًا.. مراهق يصاب بالسكتة القلبية كل يوم

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جون توماس
جون توماس

علي محمود

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مراهق أمريكي

السكتة القلبية

مرض قلبي وراثي

جون توماس

اكتشف مراهق أمريكي، بعد 14 عامًا، أنه يعاني من مرض قلبي وراثي، يقتل الأطفال قبل أن يكملوا عامهم الأول؛ حيث كان يتعرض جسمه لما يشبه السكتة القلبية البطيئة، على مدار كل يوم من حياته.

وكان جون توماس البالغ من العمر 14 عامًا، يجري فحصًا طبيا عاديا مع طبيبته؛ حيث شكت في أمر ما؛ بعد سماعها ضربات قلبه.

وبعد إجراء رسم القلب الكهربائي، اكتشفت الطبيبة أنه يعاني من مرض عرف بـ"ALCAPA " تكون الشرايين القلبية لدى المصابين به "غير متصلة" بشكل صحيح وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأوضح الأطباء، أن جسم توماس تمكن من التعامل مع هذه الأمر، رغم صغره؛ حيث" يموت الرضع المصابون بهذا المرض في عامهم الأول"؛ إلا أنه مع نمو جسمه  يضع المزيد من العبء على قلبه. 

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