"السيسي" يهنئ الأمة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف

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عبد الفتاح السيسي

أجازة

المولد الشريف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب "السيسي" في تغريدته: "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".

ويحتفل اليوم السبت الموافق، 9 من نوفمبر، بذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

وكان قد أعنت وزارة القوى العاملة، هذا اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.


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