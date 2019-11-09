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"فيس بوك" يعتذر عن عنصريته

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الفيسبوك

متابعات - أمينة عبد العال

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أزهري

إبراهيم رضا

أثار المنشور الذي تم تداوله على منصة "ميديوم" الداخلية في شركة "فيس بوك" حالة من الاستياء والغضب بين قيادات "فيس بوك" الأمر الذي دعاهم إلى تقديم اعتذار من الشركة للموظفين المتضررين.

في سياق متصل جاء في المنشور "نشعر في داخلنا بالحزن والغضب والاضطهاد والإحباط، خاصة أننا نعمل كل يوم كما لو أننا لا ننتمي لهذا المكان".

وعلقت نائبة رئيس التواصل الداخلي بيرتي طومسون ردًا على استفسارات صحفية قائلاً: "لا ينبغي على أي شخص في فيس بوك أو في أي مكان أن يتحمل هذا السلوك، مضيفة نحن آسفون هذا الأمر يتعارض مع مبادئنا كشركة نحن نستمع للجميع ونعمل على تحسين أدائنا".

جدير بالذكر أن الموظفين ذوي البشرة الملونة قالوا من خلال المنشور أن الأجواء في الشركة أصبحت أسوأ خلال العام الماضي خصوصًا للتعامل مع العمال أصحاب البشرة الملونة وعدم الاعتراف بجهودهم وتمكينهم، مضيفين المشكلة ليست فقط مع الموظفين السود من الجنسين، ولا نريد الكشف عن هوياتنا لأن فيس بوك تقيم ثقافة عدائية يشعر من خلالها أي شخص غير أبيض بالخوف على وظيفته وسلامته".

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