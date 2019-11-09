صادم.. انتحار شابين بأسيوط

09 نوفمبر 2019 - 02:43 م

أقدم شابان في محافظة أسيوط على الانتحار، بسبب مرورهما بظروف نفسية سيئة.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوصول شابين أحدهما من قرية نزالي جنوب في مركز القوصية، والآخر بنزلة عبد اللاه في مركز ديروط.

وفي التفاصيل فقد تم العثور على الشاب محمد شعبان عبد الحميد شحاتة منتحرًا داخل غرفته بقرية نزالي جنوب في القوصية.

كما تكرر الفعل مع الشاب خالد صابر فرغلي في ديروط، حيث وجد منتحرًا في ظروف غامضة، وهو حاصل على ليسانس آداب.

وبانتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف تبين صحة البلاغات، كما تبين أيضًا أن الشابين كانا يمران بظروف نفسية سيئة.