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تصريح جريء لـ"نجلاء بدر " عن الرجال المصريين

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إيمان هاني

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تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن حياتها الشخصية لأول مرة لها علي الهواء قائلة :" والدتي لم تكن منفصلة لكن والدي كان ديما مسافر و قليل جدا لما كان بيجي البيت ، بس كان دايما أقرب لي من والدتي ".


و أضافت بدر خلال حوارها لفضائية ".." قائلة :" الرجالة المصريين ديما مرياحيين دماغهم عشان يمشوا أمورهم ، كل حاجة مبيردوش فيها غير بجملة واحدة " اعملي اللي يريحك ".


وتابعت الفنانة قائلة :" الرجالة المصريين ديما مريحيين نفسهم من حوارات الستات و بيمشوا أمورهم ".

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