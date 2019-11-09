برلمانى يطالب بوضع استراتيجية لإعداد الأئمة

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الخطاب الديني

طالب النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، وضع استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى، وذلك من خلال تضافر الجهود لكافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر ، للوصول للهدف المنشود وقطع الطريق على بعض المشككين لاستغلال بعض المتشابهات.
 
وقال العقاد، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الدين ثابت ولن يتغير، ولكن الخطاب هو الذى يجب أن يشمله تجديد يتماشى مع مجريات العصر، حيث يوجد العديد من المستجدات على الساحة تستوجب اجتهاد من رجال الدين، حتى لا تستغلها بعض الجماعات والكيانات فى تفسيرات خاطئة، وبثها بين الشباب لتحقيق أغراض شخصية. 
 
وأكد العقاد، أن الدين الاسلامى سمح وتعاليمه وأحكامه واضحة لا غبار عليها والتجديد سيقضي على الحملات التى يتعرض لها.


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