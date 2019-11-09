«هالة صدقي» تتعرض لحوادث مميتة.. أخطرها الأول.. والثالث أغربها

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها وأسرتها لسلسلة حوادث خلال الأيام الأخيرة، كان أخطرها تعرضها لحادث سير أثناء توجهها مع أولادها بسيارتها للمشاركة في بطولة سباحة، لكنهم نجوا منه بأعجوبة.

ونشرت "هالة" فيديوهات وصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توضح ما تعرضت له من حوادث هي وأولادها وأمها.

وقالت: "ولادي عندهم بطوله سباحه مهمه وتقريبا العربيه كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده ، الحمد لله". وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يوضح إطار سيارتها الممزق.





ونشرت فيديو آخر يوضح المكان الذي تعرضت فيه للحادث، وقالت: "من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ، فعلا لو ماشيه بسرعه كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص ، خلوا بالكم ، انا وولادي في حاله صدمه ، الحمد لله".



كما نشرت "هالة" مقاطع فيديو تظهر تعرض فيلا والدتها للسرقة للمرة الثامنة، وبكت وهي تتحدث عن الواقعة، قائلة إن السارق لم "خد كل حاجة حتى طاقم الأسنان خده، خد كل الكريستالات".

وكتبت قائلة: "تكمله للناس اللي حاطه عينها علينا ، سرقه فيللا أمي الاتنين للمره التامنه ووجود سكينه بالمكان ، كل يوم في يوم اسعد من اللي قبله ، برضه بحمد لله".



واستمرارًا لسلسلة الحوادث، نشرت "هالة" صورًا لكلب ابنتها الذي توفي، وهو الأمر الذي أصابها بحزن شديد.

وعلقت قائلة: "كلب بنتي كمان مات ، علشان الناس اللي متخيله ان حياتنا كلها سعاده ومفيهاش اي مشاكل ، الفرق الوحيد ان الفنان بيخفي كل مشاكله علشان يظهر دايما بقوه وأحسن حالته".

واستدركت: "لكن احنا بشر عندنا برضه أحزانا ومشاكلنا ففعلا بزعل لما اي حد يهين اي فنان وينتقد حياته وهما مش عارفين الخبايا يكفي ان شاب جميل زي هيثم احمد زكي ميلاقيش حد يستلم جثته، الله يرحم الجميع ويرحم الوسط الفني كله".



