في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

هنأت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري، بذكرى حلول المولد النبوي الشريف.

وكتبت قرينة السيسي، عبر صفحتها الرسمية على بموقع التواصل «فيس بوك»: «مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير».

ويحتفل المسلمون اليوم السبت الموافق، 9 من نوفمبر، بذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

وكان قد أعنت وزارة القوى العاملة، هذا اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.