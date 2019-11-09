» السعودية.. وفاة «الجنتل» بأزمة قلبية مفاجئة

09 نوفمبر 2019 - 04:54 م

غيّب الموت، السعودي أبو محمد الراشد والمعروف بـ «الجنتل»، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبحسب «العربية.نت» تم نقل الراشد الى مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة.

ونعى الراحل عدد كبير من متابعيه، حيث انطلق صباح اليوم وسم (#ابومحمدالراشد) متصدراً أكثر الوسوم في السعودية ودول الخليج، ودعا الكثير من المتفاعلين مع الوسم للراحل، بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويعد الراشد من أكثر مشاهير «سناب شات» السعودي متابعة، وهو سعودي الجنسية ويعيش في القصيم، وأطلق على نفسه «كينغ الكيك» و«كينغ سناب»، وحصل على شهرة كبيرة في «سناب شات» نظراً لمقاطعه التي تحمل حساً فكاهيا.