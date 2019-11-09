أسرة أحمد زكي توضح لماذا لم تستلم جثمان«هيثم»

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هيثم زكي
هيثم زكي

محمد فضل- متابعات

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وفاة

جثمان

هيثم احمد زكي

في أول تعليق لأحد من أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، على عدم استلام جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مشرحة زينهم، قالت شقيقة زوجة خال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حقيقة ما حصل بعد التعليقات الكثيرة التي أثيرت حول عدم وجود أي فرد من عائلته لاستلام جثمانه.

وقالت نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل في منشور عبر حسابها على الـ”فيسبوك”، إن موضوع عدم وجود أحد لتسلم الجثمان هو بسبب القانون الذي ينص على وجود أقارب من الدرجة الأولى لتسلمه، وهذا لم يتوفر لأن أخاه أيضا خارج البلاد، “صعبة أوي كلمة (لم يجد أحد يتسلم الجثمان) ادعوا لهيثم من كل قلبكم ويا ريت كان شاف حبكم ده في حياته”.


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