  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

بالفيديو.. تحرك سريع بعد التحرش بـ3 فتيات في السعودية

الخالدون المائة

لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر

الهلال

نهائي آسيا.. بث مباشر لمباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني

هيثم زكي

أسرة أحمد زكي توضح لماذا لم تستلم جثمان«هيثم»

آل الشيخ

بعد عدة شكاوى ضده.. "آل الشيخ" يتعهد باتخاذ إجراء رادع

جانب من الفيديو

شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب

أرشيفية

بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة

أرشيفية

فرح يتحول إلى مأتم.. يقتل خاله بطلقة في الرأس بالخطأ

الذهب

الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 3 أعوام

ارشيفيه

مدرس دين يقتل زوجته أثناء علاجها بالرقية الشرعية

أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. كوت ديفوار تهزم نيجيريا

الرياضة

كوت ديفوار
كوت ديفوار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على لاعب المنتخب الأوليمبي الذي طلب فايلر ضمه للأهلي

#

شوقي غريب يعلن التشكيل الرسمي للمنتخب أمام مالي

#

ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا

#

بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة

نيجيريا

المصريون

كوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا غاليًا على نيجيريا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبذلك يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت، وذلك قبل مواجهة زامبيا أمام جنوب أفريقيا بنفس المجموعة، بعد قليل، على ملعب السلام.

يذكر أن الحكم الدولي المصري محمد معروف هو من أدار مباراة نيجيريا وكوت ديفوار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. موقف طريف لـ«صلاح» مع مراسلة «ESPN»
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإيبار
» في الذكرى العطرة.. معجزات رافقت مولد النبي (ص)
» تصفيات إفريقيا.. موعد طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا
» شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب
» أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. كوت ديفوار تهزم نيجيريا
» قاسم سليماني يُنهي احتجاجات العراق
» نهائي آسيا.. «جوميز» يقود هجوم الهلال أمام اوراوا الياباني
» فيديو "رقص" "إيفانكا ترامب" يجتاح مواقع التواصل
» «كلوب» يوضح حقيقة مفاوضات ليفربول مع «مبابي»
» السعودية.. وفاة «الجنتل» بأزمة قلبية مفاجئة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه